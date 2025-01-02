تشغيل أحدث جهاز موجات فوق صوتية بتقنية الذكاء الاصطناعي بمستشفى سوهاج الجامعي

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إنه تم تشغيل جهاز موجات فوق صوتية على القلب بوحدة الحالات الحرجة بقسم الأطفال بالمستشفى الجامعي لخدمة أطفال مرضي القلب، وذلك إهداءً من مؤسسة وفاء لمصر و بيت الزكاة الكويتي ومؤسسة مصر الخير بتكلفة تقدر بنحو 2 مليون جنيه.

وأوضح النعماني، أن هذا الجهاز يعد الأول من نوعه في صعيد مصر، وسوف يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية والعلاجية المقدمة لمرضي القلب من الأطفال المترددين علي المستشفى الجامعي، بما يسهم في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للقضاء على قوائم الإنتظار وتخفيف معاناة المرضى.

وأوضح الدكتور مجدي أمين القاضي، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن هذا الجهاز يحتوي على أحدث التقنيات الطبية في التشخيص بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مضيفا أن وحدة قسطرة قلب الأطفال تقدم خدماتها لقطاع كبير من الأطفال داخل المحافظة.

وأضاف الدكتور أحمد كمال عبد الحميد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن عيادة قلب الأطفال تقوم بعمل موجات فوق صوتيه علي القلب لمناظرة العديد من حالات العيوب الخلقية بالقلب ومناظرة حالات مابعد العمليات الجراحية للقلب، و حالات قساطر قلب الأطفال، وتستقبل الوحدة 200 حالة أسبوعيًا من داخل المحافظة.

وذكر الدكتور عبد الرحيم صادق، رئيس قسم الأطفال، أن وحدة أمراض قلب الأطفال تضم الدكتور محمد عبد العال رئيس الوحدة، والدكتورة صفاء حسين المشرف على وحدة قسطرة قلب الأطفال، كما تضم الدكتورة ياسمين خلف والدكتورة سمية صبري، وعدد من الأطباء المقيمين، حيث نجحت الوحدة بالقضاء علي قوائم الانتظار بالنسبة لحالات العيوب الخلقية بالقلب وشملت 115 حالة هذا العام من إغلاق الثقوب بين الأذنين والبطين، وإغلاق القناة الشريانية، وتوسيع الصمامات وإجراء القساطر العلاجية للأطفال الرضع وحالات العيوب الخلقية المعقدة التي تحتاج الي تدخل خلال الأسبوع الأول من الولادة.

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