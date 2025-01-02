رئيس جامعة المنوفية يتابع الخطة الخمسية لتعيين المعيدين بلجنة الاحتياجات

عقد الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية اجتماع لجنة الاحتياجات الجامعية بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور منصور محمد عميد الحقوق، والدكتور أحمد الفيومي عميد الطب البيطرى، والدكتور حاتم محمد سيد أحمد عميد كلية الحاسبات والمعلومات والدكتور أسامة حجازي عميد معهد الكبد، والدكتور خالد حمزة عميد كلية الآداب، والدكتور حسام الفل عميد معهد الأورام. والمستشار عمر تركي، المستشار القانوني لرئيس الجامعة.

قدم الدكتور أحمد القاصد في بداية الاجتماع التهنئة لأعضاء اللجنة ومنسوبي الجامعة بالعام الميلادي الجديد، كما قدم التهنئة للأخوة الاقباط بقرب عيد الميلاد المجيد.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بما حققته جامعة المنوفية من أهداف خلال الفترة الماضية وتقدم الجامعة في التصنيفات الدولية، مؤكدًا أن الجامعة مستمرة في تحقيق خططها الطموحة وتنفيذ العديد من المشروعات والمنشآت الجديدة، وإضافة برامج دراسية جديدة تواكب سوق العمل المحلى والدولي بجامعةالمنوفية والجامعة الأهلية، مشيدا بروح التعاون بين منسوبي الجامعة لتحقيق الأهداف وخطة الجامعة الاستراتيجية.

وناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع احتياجات الكليات لتكليف المعيدين حسب الخطة الخمسية لكل كلية واحتياجات الأقسام، مؤكدا على الالتزام بالخطة الخمسية المعتمدة من مجلس الجامعة مع الالتزام بالشفافية والموضوعية عند وضع خطة الإحتياجات وأن يكون التعيين وفقا للإحتياجات الفعلية للكليات والقواعد الموضوعة من المجلس الأعلى للجامعات طبقا لقانون تنظيم الجامعات.

كما ناقشت اللجنة الخطة الخمسية لكلية الصيدلة وإعادة هيكلة كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وإعلان كلية التجارة والتربية النوعية بالإضافة إلى احتياجات كلية الهندسة الإلكترونية، ومعهد الأورام.