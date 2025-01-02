جامعة كفر الشيخ تبدأ تنفيذ البرنامج التوعوي البيئي لجوالي وجوالات الجامعة

نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة والمعسكرات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، بالتعاون مع المجلس الأعلي للجامعات، وفي ضوء المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الإنسان)، أولي أنشطة البرنامج التوعوي البيئي لجوالي وجوالات جامعة كفر الشيخ، بتنفيذ حملة التوعيه البيئية بقرى حياة كريمة بمركز مطوبس بالوحدة المحلية لقرية بني بكار والقري التابعة لها، وذلك برعاية الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتنفيذ ومتابعة إدارة الجوالة والخدمة العامة بالادارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة .

يأتي ذلك وفقا لما جاء بتوصيات المجلس الأعلي للجامعات لتفعيل المسئولية المجتمعية لطلبة الجامعات للحفاظ على البيئة والمناخ من خلال تنظيم أنشطة وفعاليات وبرامج لنشر التوعية البيئة والترويج لها.

صرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بأن قضية تغير المناخ تأتي على رأس التحديات التي تواجه الدولة المصرية، حيث أن النشاط الإنساني منذ الثورة الصناعية وحتى الآن تسبب ولا يزال في أضرار جسيمة تعاني منها كل الدول والمجتمعات وقطاعات النشاط الاقتصادي، مما يستلزم تحركًا جماعيًا عاجلًا نحو خفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ مع العمل بالتوازي على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، مؤكداً جهود الجامعة وإسهاماتها في قضية التغيرات المناخية، حيث تقدم الجامعة إسهامات علمية، وبحثية، ومشاركات مجتمعية في مواجهة تحديات تأثير التغيرات المناخية باعتبار أن التغيرات المناخية من أكثر الموضوعات التي تتوافق مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ان التغيرات المناخية تُعد واحدة من أهم القضايا العالمية المُلحة في وقتنا الحالي، مشيراً الى اهمية رفع الوعي البيئي لأفراد المجتمع كافة والتشجيع على توفير الطاقة والحث على تقليل الملوثات ونشر الوعي البيئي، حيث تحرص جامعة كفر الشيخ في تنفيذ وتفعيل المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الانسان) وكذلك توصيات المجلس الاعلي للجامعات.

جدير بالذكر، أن فعاليات حملة التوعية البيئية تضمنت توزيع بروشورات توعوية، ومقابلات ارشادية بين طلبة الجامعة وأهالي قري حياة كريمة من مختلف الفئات اطفال وشباب وسيدات ورجال حتي كبار السن، وقد حظيت الحمله علي استقبال مميز من أهل القرية وتعاون مثمر منهم في استقبال الإرشادات التوعوية من الطلاب .