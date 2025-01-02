فتح باب التقديم لكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة سوهاج

أعلنت جامعة سوهاج، فتح باب التقدم للالتحاق بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية في فصل ربيع 2025، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

وأكد النعماني، أن الكلية تمثل إضافة نوعية للجامعة والبحث العلمي والدراسات البيئية، خاصة على مستوى وسط وجنوب الصعيد ، لتصبح الكلية البحثية الأولى في مجال العلوم البيئة ذات التخصصات البينية وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح الدكتور صدقي حامد عميد الكلية، أن الكلية تمنح درجات علمية في مختلف المجالات البيئية عبر برامج (الدبلومات– الماجستير– الدكتوراه)، وفق ساعات معتمدة نظرًا لأهميتها في تأهيل الطلاب الملتحقين للعمل في عدد من التخصصات وهي الرقابة البيئية وتقييم الأثر البيئي، إدارة الأزمات والكوارث البيئية، تكنولوجيا صناعة السكر، تكنولوجيا صناعة الأسمنت، تكنولوجيا تنقية مياه الشرب والصرف، تكنولوجيا التعدين والبترول، السلامة والصحة المهنية، الاستزراع السمكي، تكنولوجيا المصايد، تكنولوجيا النانو واستخدامها في مختلف المجالات، إلى جانب نظم المعلومات والنمذجة البيئية والتنوع الحيوي والاستدامة البيئية.

وأضاف الدكتور حمدي الشريف وكيل الكلية أنه سيتم قبول أوراق المتقدمين خلال الفترة من 1 يناير 2025 حتى 31 يناير 2025 ، عبر مقابلة شخصية مع مسئول الإرشاد الأكاديمي داخل مقر الكلية في تحديد إختصاص كل باحث، ووفقاً لشروط ولوائح الكلية، حيث أن الكلية تضم 18 تخصص علمي كما هو معلن على الموقع الإلكتروني للكلية.