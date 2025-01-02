جامعة أسيوط تشهد ختام فعاليات "مبادرة نبضك حياتك"

اختتمت إدارة اللياقة البدنية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة أسيوط؛ فاعليات مبادرة "نبضك حياتك" لطلاب وطالبات كليات الجامعة، والمدن الجامعية، والتى نظمتها الإدارة بمراكز التدريب الرياضية، خلال الأشهر؛ أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر ٢٠٢٤، وذلك تحت إشراف؛ الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن المبادرة تأتي في إطار مشاركة الجامعة في المشروع القومي للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الإنسان)؛ بهدف رفع اللياقة البدنية لدى الطلاب، لافتًا إلى حرص الجامعة على دعم كافة الأنشطة الرياضية، وتحفيز الطلاب على المشاركة الفعالة، انطلاقًا من أهمية الرياضة، وتطبيقها كأسلوب حياة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة 2030.

وشارك في المبادرة نحو (٤٠٠) طالب وطالبة من الجامعة، وتم التدريب بمركز اللياقة البدنية والحركية بالقرية الأولمبية، وصالة الإيروبكس، وذلك لمدة يومين أسبوعياً (الإثنين، والأربعاء) خلال الأشهر؛ أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر ٢٠٢٤.

وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى؛ أن خطة الأنشطة الطلابية، التي تنظمها الجامعة فى مختلف المجالات؛ الثقافية، والفنية، والرياضية، والاجتماعية؛ تستهدف النهوض بعقول الطلاب، وبناء شخصياتهم، مؤكدًا أن الأنشطة الطلابية تعد إحدى الركائز الأساسية للعملية التعليمية؛ بما يسهم فى بناء، وتنمية مهارات الطلاب، وتحفيزهم على المشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية، وتمثيلهم المشرف للجامعة علي كافة الأصعدة المحلية، والإقليمية، والدولية؛ مشيراً إلى حرص الجامعة على المشاركة الفعّالة، والمتميزة فى مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتى ترتكز على التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية؛ من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم، واعٍ، ومثقف للمجتمع.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة مديحة درويش؛ بدعم ورعاية إدارة الجامعة لكافة الأنشطة الطلابية، وتشجيع الراغبين في ممارسة مختلف الرياضات الفردية، أو الجماعية، مضيفًة أن هذه الأنشطة تسهم في زيادة وعي الطلاب تجاه الموضوعات المتعلقة؛ بممارسة النشاط البدني؛ للحفاظ على الصحة البدنية، والصحة النفسية، والسلوكية لدى الطلاب والطالبات، فضلاً عن تطوير مهاراتهم الإبداعية، وإظهار المواهب.

وأوضح الدكتور هيثم إبراهيم، إن المبادرة استفاد منها طلاب وطالبات الجامعة، بمعدل (٢٤) مشاركة رياضية بمختلف الألعاب، وقد حصد (٣٠) طالبا وطالبة على مراكز متقدمة، وحصلوا على جوائز مالية، بمشاركة عدد (٦) من الاخصائيين الرياضيين، موجهاً الشكر والتقدير لمنفذي المبادرة: الأستاذ أحمد رجب مدير إدارة اللياقة البدنية، والأستاذ أحمد عبدالرحمن، والأستاذة هبة عبد الحافظ مسئولا النشاط.