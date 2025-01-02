إنفوجراف.. صندوق مكافحة الإدمان يقدم الخدمات العلاجية لـ164 ألف مريض

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق انفوجراف على الصفحة الرسمية للصندوق "الفيس بوك" استعرض مجهودات الخط الساخن " 16023" على مدار عام 2024، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024 لعدد 164 ألفا و465 مريضا "جديد ومتابعة " وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجاناً ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 96 % بينما بلغت نسبة الإناث 4%، حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن رقم "16023" وعددها 33 مركزا بـ19 محافظة حتى الآن.

على جانب أخر وفي نفس السياق نشر الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي منشورا على صفحته الرسمية أشار فيه الى ان اتاحة الخدمة العلاجية لـ164 ألف متردد على مدار عام 2024 يعكس كيف نجح الصندوق في مد جسور الثقة مع مريض الإدمان وأصبح لديه طمأنينة كاملة بأن التقدم للعلاج في الصندوق أمن من أي عقاب، موجها الشكر لكل الزملاء قائلا :" بشكر كل زملائي الذين تحملوا مسئولية العلاج لهذا العدد الضخم و قدروا يحققوا معادلة صعبة جدا وهي جودة الخدمة ومجانية التكلفة وهو أمر في الإدارة عظيم "