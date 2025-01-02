استعدادًا لمواجهة المصري بالكونفدرالية.. جروس يطبق خططًا فنية جديدة في مران الزمالك

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريسيتان جروس على تطبيق بعض الجوانب الفنية والخططية، خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء المصري المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص المدير الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال الفقرة الفنية، قبل خوض تقسيمة في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 5 يناير الجاري باستاد الجيش في برج العرب.