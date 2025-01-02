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الخميس 02 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تدريبات تأهيلية لثلاثى الزمالك المصاب تمهيدًا للمران الجماعي

زياد كمال
زياد كمال
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خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تأهيلية لكل من محمد عاطف وزياد كمال ومهاب ياسر ثلاثي الأبيض خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً للقاء المصري المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وأدى الثلاثي تدريبات تأهيلية خاصة بالركض حول الملعب، في إطار تجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد الموافق  5 يناير الجاري باستاد الجيش في برج العرب

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