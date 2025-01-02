سكرتير عام مساعد بني سويف يتابع سير العمل بملف التصالح

عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، اجتماعا ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية لمتابعة سير العمل بمنظومة التصالح بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في حضور : داليا فيض الله المشرف على المراكز التكنولوجية، رامي رجب مدير إدارة التخطيط العمراني، ا أشرف كمال مدير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية .

“علام” يواصل عقد الاجتماع الدوري لمتابعة سير العمل بملف التصالح ببني سويف

وخلال الاجتماع، استعرض السكرتير العام المساعد تقاريرالموقف التنفيذي لطلبات التصالح المقدمة من المواطنين في كل مركز من مراكز المحافظة على حدة، ومدى تقدم العمل في فحص تلك الطلبات واستكمال الإجراءات المطلوبة، مؤكدًا أهمية تسريع وتيرة العمل لتحقيق المستهدفات ضمن الإطار الزمني المحدد، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية، لضمان دقة البيانات وسلامة الإجراءات بما يخدم المواطنين ويحقق المصلحة العامة.

كما ناقش السكرتير العام المساعد المعوقات التي تواجه سير العمل بالمنظومة، خاصة ما يتعلق بالطلبات غير المكتملة، مؤكدًا على تكليفات المحافظ د.محمد هاني غنيم بضرورة تذليل تلك المعوقات والتيسير على المواطنين في ضوء القوانين واللوائح المنظمة، موجًها رؤساء الوحدات المحلية بالاستمرار في تكثيف الجهود، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنجاز.