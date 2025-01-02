ads
الخميس 02 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح يستقبل وزير الشباب والرياضة| صور

محافظ مطروح يستقبل
محافظ مطروح يستقبل وزير الشباب والرياضة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح،  اليوم الخميس، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال زيارته لمحافظة مطروح لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات والأنشطة الرياضية، وذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، واللواء مجدي الوصيف سكرتير عام المحافظة، وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة وعدد من القيادات الشعبية.

ورحب المحافظ بزيارة الوزير، والوفد المرافق من قيادات الوزارة، مشيدًا بالدور الفاعل الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة في تنظيم الأنشطة والبرامج التي تسهم في بناء الشخصية المصرية وترسيخ القيم الإيجابية بين الشباب، ضمن أهداف المبادرة الرئاسية "بداية" التي تركز على بناء الإنسان المصري وخاصة النشء والشباب. 

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بالتعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة مطروح بقيادة اللواء خالد شعيب، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بتطوير المنشآت الشبابية والرياضية وتكثيف البرامج والمشروعات المقدمة من الوزارة في جميع محافظات الجمهورية وفي مقدمتها المحافظات الحدودية منها محافظة مطروح، لإتاحة الفرصة أمام أبناء مصر لممارسة مختلف الأنشطة والرياضية داخل تلك المنشآت في ضوء اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية بشباب المحافظات الحدودية، وإيمانا بدورهم الفعال في تحقيق التنمية المنشودة.

هذا ومن المقرر أن تشمل زيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة مطروح التي تستمر على مدار يومين زيارة لواحة سيوة وتفقد المشروعات والبرامج الرياضية المقدمة لأبناء الواحة.

محافظ مطروح يستقبل وزير الشباب والرياضة

IMG-20250102-WA0016
IMG-20250102-WA0016
IMG-20250102-WA0017
IMG-20250102-WA0017
IMG-20250102-WA0014
IMG-20250102-WA0014
IMG-20250102-WA0015
IMG-20250102-WA0015
مطروح محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المنشآت الرياضية سيوة