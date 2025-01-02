محافظ مطروح يستقبل وزير الشباب والرياضة| صور

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال زيارته لمحافظة مطروح لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات والأنشطة الرياضية، وذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، واللواء مجدي الوصيف سكرتير عام المحافظة، وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة وعدد من القيادات الشعبية.

ورحب المحافظ بزيارة الوزير، والوفد المرافق من قيادات الوزارة، مشيدًا بالدور الفاعل الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة في تنظيم الأنشطة والبرامج التي تسهم في بناء الشخصية المصرية وترسيخ القيم الإيجابية بين الشباب، ضمن أهداف المبادرة الرئاسية "بداية" التي تركز على بناء الإنسان المصري وخاصة النشء والشباب.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بالتعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة مطروح بقيادة اللواء خالد شعيب، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بتطوير المنشآت الشبابية والرياضية وتكثيف البرامج والمشروعات المقدمة من الوزارة في جميع محافظات الجمهورية وفي مقدمتها المحافظات الحدودية منها محافظة مطروح، لإتاحة الفرصة أمام أبناء مصر لممارسة مختلف الأنشطة والرياضية داخل تلك المنشآت في ضوء اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية بشباب المحافظات الحدودية، وإيمانا بدورهم الفعال في تحقيق التنمية المنشودة.

هذا ومن المقرر أن تشمل زيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة مطروح التي تستمر على مدار يومين زيارة لواحة سيوة وتفقد المشروعات والبرامج الرياضية المقدمة لأبناء الواحة.

محافظ مطروح يستقبل وزير الشباب والرياضة

IMG-20250102-WA0016

IMG-20250102-WA0017

IMG-20250102-WA0014