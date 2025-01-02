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الخميس 02 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد صلاح ينافس على جائزة لاعب الشهر لتحقيق إنجاز تاريخي

محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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ينافس النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر ديسمبر الماضي.

وتواجد صلاح ضمن قائمة المرشحين لحصد جائزة لاعب الشهر، والتي أعلنتها رابطة الدوري الإنجليزي اليوم الخميس.

وجاء محمد صلاح على رأس المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر ديسمبر 2024، بعدما قدم أداء استثنائيًا مع ليفربول خلال الشهر الماضي، الذي شهد تألق كبير من الفرعون المصري حتى في جولات البوكسينج داي.

شارك صلاح في 6 مباريات خلال شهر ديسمبر، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 7 آخرين، كما قاد ليفربول للحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

قائمة المرشحين لحصد جائزة لاعب شهر ديسمبر في الدوري الإنجليزي 

تضم قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي 8 لاعبين، بينهم محمد صلاح وزميله ترينت ألكسندر أرنولد، بجانب السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل المتألق في الفترة الأخيرة.

وجاءت القائمة، كالتالي: محمد صلاح - ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، ألكسندر إيزاك - جاكوب ميرفي (نيوكاسل يونايتد)، كول بالمر (تشيلسي)، مورجان جيبس وايت (نوتنجهام فورست)، أنتوني روبنسون (فولهام)، ديان هويسين (بورنموث).

إنجاز تاريخي ينتظر محمد صلاح 

وفي حال فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر ديسمبر 2024، سيحقق إنجازًا تاريخيًا، وذلك بتتويجه بالجائزة للمرة السابعة في تاريخه، ومعادلة رقم هاري كين وسيرجيو أجويرو أكثر اللاعبين حصولًا على الجائزة.

يذكر أن محمد صلاح توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر نوفمبر 2024.

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