صعود جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية أول جلسات 2025

ارتفعت مؤشرات البورصة، بصورة جماعية في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الخميس، أول جلسات عام 2025، وزاد رأس المال السوقي بنحو 28.9 مليار جنيه، مدعوما بمشتريات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام 2,198 تريليون جنيه.

أداء مؤشرات البورصة

وصعد المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 1.08%، ليغلق عند مستوى 30,060.48 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 1.65%، ليغلق عند مستوى 3,137.16 نقطة.

كما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.72%، ليغلق عند مستوى 8,283.41 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 1.79%، ليغلق عند مستوى 11,418.11 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "EGX TR" بنسبة 1.05%، ليغلق عند مستوى 13,217.33 نقطة، وكذا مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 1.12% ليغلق عند 37,240.64 نقطة، كما صعد مؤشر "EGXSP" بنسبة 1.95%، ليغلق عند مستوى 6,697.63 نقطة.

تعاملات المستثمرين في البورصة اليوم

وسيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 34.9 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 40.3 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 2.1 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 766.4 مليون سهم، من 78.2 ألف صفقة منفذة.