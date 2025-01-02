مصطفى الزناري يخوض تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

واصل مصطفى الزناري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته التأهيلية على هامش مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا للقاء المصري المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويعاني اللاعب من إصابة في العضلة الخلفية ويسعى الجهاز الطبي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وفي ذات الوقت أدى المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر للفريق تدريبات تأهيلية على هامش المران، ويعاني اللاعب من إصابة في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف.

محمود بنتايج

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 5 يناير الجاري باستاد الجيش في برج العرب.