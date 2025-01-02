قصور الثقافة تقدم "7 ورقات كوتشينة" و"أطلال" ضمن نوادي المسرح بالغربية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تقديم العروض المسرحية لنوادي المسرح في محافظة الغربية، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة.

وقد قدمت الهيئة عرض "أطلال"، والمستوحى من قصة "الناس اللي جوه" للكاتب ألبير قصير، ومن أشعار وإخراج أحمد نعمان، مصمم إضاءة حازم أحمد، مصمم ديكور محمود الزيني، مساعد مخرج واستعراضات أشرف أيمن، موسيقى أحمد مسعد، توزيع موسيقي عبد الرحمن صبري، تنفيذ ديكور أحمد البحاري.

وتدور الأحداث حول منزل يجتمع به ثلاثة عائلات، وتجمعهم الظروف لوضع حلول لشرخ أصاب المنزل ويهدده من السقوط في أي لحظة، لنجد الشخصيات في محاولة منهم للتعاون للخروج من تلك الأزمة، لكن تسيطر عليهم المصالح الشخصية، حتى يسقطوا ضحية للبيت المتهالك.

هذا وشهد اليوم الثاني عرض "7 ورقات كوتشينة"، عن فتاة تعاني من الظلام الذي يلاحقها والخوف من نظرات المجتمع المصاب بالجهل والتخلف، لكنها تحاول جاهدة التمسك بالأمل والضوء الخافت في مواجهة مخاوفها.

"7 ورقات كوتشينة" من بطولة آلاء مرسي، جومانا أمير، لميس مجدي، بسمه جمال، مها محمد، إيمان عادل، بدر الشربيني، نادر قادوس، عمر عيسى، وكريم بيومي، تأليف عبده الحسيني، دراماتورج محمد خالد، تنفيذ موسيقي أحمد النمر، وأحمد شيكا، ومن إخراج نيرة الحلو.

أعقب العروض، ندوة نقدية ناقش خلالها أعضاء لجنة المشاهدة والتحكيم، والمكونة من المخرج أحمد القسطاوي، والدكتور عبد الكريم الحجراوي، والكاتب عمر توفيق، ومصممة الديكور رانيا حداد، والمخرج محمد ميزو، والمخرج مصطفى إبراهيم، تفاصيل العروض المقدمة.

يذكر أن عروض نوادي المسرح بالغربية تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين.

3a338b54-a471-40bd-93db-34c8dad7ba82

caf80eb7-977c-470e-9bad-afb1b75797ba