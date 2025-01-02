فى أول يوم عرض.. فيلم "الدشاش" لـ محمد سعد يتخطى الـ2 مليون جنيه

تخطت إيرادات فيلم الدشاش بطولة النجم محمد سعد ، حاجز الـ 2 مليون جنيه، وذلك بعد عرضه أمس الأربعاء بدور العرض السينمائية.

وحقق الفيلم نجاحا كبيرًا، فى العرض الخاص، حيث بلغت الايرادات مليونين و634 ألفا و814 جنيها.

وكان قد استقبل الجمهور الفنان محمد سعد، بحفاوة شديدة، فى العرض الخاص لفيلمه الجديد "الدشاش"، بدور العرض السينمائى بأحد المولات الشهيرة بالقاهرة.

وظهر الفنان محمد سعد بلوك شخصية فيلمه "الدشاش" ، والذي يجسد فيه شخصية رجل عصابة، والتقط الصور مع جمهوره ومعجبيه، متمنين له التوفيق فى هذا الدور المختلف.

فيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفي أبو سريع، محمد جمعه، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز وتدور أحداثه فى إطار كوميدى لا يخلو من التشويق ويجسد محمد سعد خلال أحداثه دور بلطجى.