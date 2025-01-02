تفاصيل تعاون تامر عاشور مع مدين في ألبومه الجديد

كشف النجم تامر عاشور عن تعاونه مع الملحن مدين من خلال أغنيتين ضمن أغاني ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية جيهان عبدالله في برنامج" أجمد 7" على "نجوم إف إم ".

ويتعاون تامر عاشور مع مدين في أغنيتين وهم "الدنيا" من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "جم شرفوا" من كلمات الشاعر أحمد عيسى، وألحان مدين، وتوزيع أمين نبيل.

وشارك مدين عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام" مقطع الفيديو الذي أعلن خلاله عاشور عن التعاون وعلق عليه قائلًا: "بسم الله أول أعمالي في 2025 مع أخويا الفنان تامر عاشور أغنية الدنيا كلمات أحمد المالكي ألحان مدين توزيع أحمد إبراهيم جم شرفوا كلمات أحمد عيسي ألحان مدين توزيع أمين نبيل".

يذكر أن مدين تعاون مع عاشور في عدد كبير من الأغاني منهم" هقدر، ماكملناش، وقت الوداع، كرهيني فيكي، سنين عيشناها، خلصانة الحكاية، حبيبي أنت حبيبي، احنا الدنيا".

https://www.instagram.com/reel/DES5UQAov-0/?igsh=ajE2NmJ6d2RlMDBx