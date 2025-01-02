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الخميس 02 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ارتفاع إجمالي عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلي 45581 شهيدًا

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
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أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع إجمالي عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 45581 شهيدا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وتابعت المصادر، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 108438 مصابا منذ بدء العدوان، بينما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ولفتت المصادر إلى أن جيش الاحتلال ارتكب 5 مجازر بحق العائلات في غزة، ما أدي إلي استشهاد 28 فلسطينيا، وإصابة 59 آخرين، في الـ24 ساعة الماضية.

مصادر عدوان الاحتلال الإسرائيلي غزة شهداء إصابات