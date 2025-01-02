محافظ بني سويف يراجع خطط استعدادات القطاعات لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد

راجع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف خطة المحافظة لاستقبال أعياد الأخوة الأقباط "عيد الميلاد المجيد" على مستوى المديريات والمدن والمراكز بالمحافظة، للتأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاعات بنطاق المحافظة، مؤكدًا على تعزيز التنسيق مع الجهات الأمنية وأجهزتها وإداراتها النوعية للاطمئنان على الخطة التي تم وضعها بهذه المناسبة ومراجعة الخدمات المعينة لتأمين دور العبادة من الكنائس والأديرة.

جاء ذلك خلال لقائه السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، لمناقشة استعدادات القطاعات والأجهزة التنفيذية والأمنية لاحتفالات عيد الميلاد الجديد، والمقرر لها يومي الإثنين والثلاثاء 6 و7يناير 2025، حيث تقدم المحافظ بالتهنئة لأبناء وقيادات المحافظة من الأخوة المسيحيين بهذه المناسبة، سائلًا المولى عز وجل أن يعيدها على كافة أبناء الشعب المصري بكل الخير والمحبة والتسامح، وأن يديم على مصرنا الغالية نعم الأمن والاستقرار والرخاء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ونوه المحافظ عن تكليفاته لرؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة بالمناطق المحيطة بالكنائس والحدائق العامة والميادين الرئيسية، وإزالة كافة الاشغالات التي تعيق حركة المواطنين، مع استمرار التواصل بين غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات الخدمية على مدار الساعة لتلقى أي شكاوى أو بلاغات من المواطنين والعمل على حلها فورا.

كما تم تكليف مسؤولي قطاعات الصحة والكهرباء والمياه بمراجعة خطة الطوارئ، مشددا على اتخاذ الإجراءات والإستعدادات اللازمة مع توفير الأطباء ومراجعة النوبتجيات للأطقم الطبية خلال فترة الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد، مع رفع درجة الاستعداد وتوفير مولدات بديلة في حالة انقطاع التيار الكهربائي للحفاظ على استمرار الخدمة بالأقسام الحيوية والكنائس.