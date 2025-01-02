جامعة قناة السويس تنظم ورشة حول إدارة الأزمات والحرائق وخطة الإخلاء والطوارئ

نظمت جامعة قناة السويس ورشة عمل متخصصة حول "إدارة الأزمات ومواجهة الحرائق وخطة الإخلاء والطوارئ" بمركز تنمية الموارد البشرية، بتوجيهات الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة.

جاء ذلك تحت إشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبإشراف تنفيذي الدكتور

الدكتور عبد الرحيم أحمد علي، مدير مركز تنمية الموارد البشرية.

أدار الورشة اللواء فكري شلبي، مدير الحماية الوطنية بالجامعة، حيث تضمنت تقديم تدريبات نظرية وعملية شملت بيانًا عمليًا حول كيفية إطفاء الحرائق ووضع خطة إخلاء للتعامل مع الطوارئ.

وتأتي الورشة في إطار حرص الجامعة على تعزيز إجراءات الأمن والسلامة، ورفع الوعي والتثقيف لدى العاملين بالمركز حول كيفية التعامل مع الأزمات ومواجهة الحرائق.

كما تمت الفعالية ضمن الاستعدادات الجارية لاعتماد مركز تنمية الموارد البشرية، ما يعكس التزام الجامعة بتطوير كوادرها وضمان أعلى معايير السلامة المهنية.