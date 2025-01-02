رئيس جامعة بنها الأهلية يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول| صور

أجرى الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة، وذلك بحضور مديري البرامج.

وخلال جولته أكد الدكتور تامر سمير، رئيس الجامعة على أهمية الالتزام بتعليمات وضوابط أداء الامتحانات، مشيرًا إلى أن الجامعة أعدت كافة الترتيبات اللازمة لمتابعة أعمال الامتحانات بصورة مستمرة، مشددا على ضرورة توفير كافة سبل الدعم والراحة للطلاب خلال أداء الامتحانات.

ووجه رئيس جامعة بنها الأهلية بضرورة تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان وإتاحة كل سبل الراحة لهم وحل أي مشكلات تطرأ أمامهم، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات.

وحرص الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية على الاستماع إلى آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومدى توافقها مع المناهج المقررة، حيث أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات ومدى تنوعها واتفاقها مع عناصر المنهج، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

تفقد الامتحانات

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