تعرف على تشكيل زد لمواجهة ديروط في كأس مصر

أعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ديروط، خلال المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويواجه فريق زد، اليوم الخميس، نظيره ديروط على ملعب استاد القاهرة الدولي، في لقاء ينطلق في الثانية والنصف عصرًا.

ويقود شادي حسين تشكيل زد أمام ديروط، إذ يتواجد على رأس الهجوم، رفقة مصطفى سعد ميسي ورأفت خليل.

ويأمل زد تحقيق الفوز على ديروط؛ من أجل التأهل إلى دور الستة عشر من كأس مصر.

وكان قد تعادل زد في آخر مباراتين في الدوري الممتاز، وذلك أمام إنبي سلبيًا، وبتروجيت بهدف لمثله.

ويحتل زد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط.

تشكيل زد لمواجهة ديروط في كأس مصر

حراسة المرمى: محمد مزيكا

خط الدفاع: إسلام عبد الإله - محمد سمير - سامح إبراهيم - علي جمال

خط الوسط: بيتر موتوموسي - محمد سوانحي - عبد الرحمن عماد

وفي الهجوم: رأفت خليل - مصطفى سعد ميسي - شادي حسين.