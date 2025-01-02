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الخميس 02 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تدشين ولحام قرينة 10 لنشات بالشركة البورسعيدية للإنشاءات البحرية

تدشين 5 لنشات ولحام
تدشين 5 لنشات ولحام قرينة 5 لنشات أخرى بالشركة البورسعيدية
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شهدت الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، تدشين 5 لنشات ألومونيوم من طراز "بحار" وفي نفس الوقت جرى لحام قرينة 5 لنشات وذلك بالتوازي مع أعمال بناء 7 لنشات أخرى. 

 

تدشين 5 لنشات ولحام قرينة 5 لنشات أخرى بالشركة البورسعيدية للإنشاءات البحرية

 

ويبلغ طول اللنش الواحد  15.3 مترا، وعرضه 4.7 مترا، وسرعته 18 عقدة ويمكن أن تصل إلى 21 عقدة، ويستطيع العمل في أعالي البحار حتى 150 ميلا بحريا، كما يتميز اللنش بمناورته الفائقة مع استقراره العالي أثناء السرعة، و بوجود منصة إنقاذ سريع للتعامل في حالات الطوارئ. 

ويأتي ذلك في إطار التعاقد الذي ينص على قيام الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية ببناء 27 لنش من طراز بحار لصالح هيئة قناة السويس وشركة القناة لرباط وأنوار السفن.

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