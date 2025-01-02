جروس يجتمع بطبيب الزمالك من أجل الوقوف على حالة المصابين

اجتمع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على هامش مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً للقاء المصري المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص المدير الفني على الاطمئنان من رئيس الجهاز الطبي على موقف اللاعبين المصابين، ومتابعة سير البرامج التأهيلية لجميع المصابين، لمعرفة موعد عودتهم للتدريبات خلال الفترة المقبلة في ظل ارتباط الزمالك بالعديد من المباريات المهمة في شهر يناير الجاري، سواء على الصعيد المحلي أو الأفريقي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 5 يناير الجاري باستاد الجيش في برج العرب