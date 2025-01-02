كأس السوبر الإيطالي.. تورام ولاوتارو يقودان التشكيل المتوقع لإنتر أمام أتلانتا

تتجه أنظار عاشق الساحرة المستديرة، فى تمام التاسعة من مساء اليوم، نحو ملعب "المملكة أرينا"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق إنتر ميلان، ونظيره أتلانتا، ضمن منافسات نصف نهائى كأس السوبر الإيطالى، والذى تستضيفه السعودية.

ويسعى فريق إنتر ميلان، للفوز بتلك البطولة والحفاظ على اللقب الذى يحمله، ومعادلة رقم غريمه يوفنتوس، بحمل اللقب 9 مرات.

ومن المتوقع ان يخوض سيموني إنزاجي، المدير الفنى لفريق إنتر ميلان، اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: سومر.

خط الدفاع: بيسيك، دي فريج، باستوني.

خط الوسط: أوجلو، دومفريس، ديماركو، باريلا، مخيتاريان.

خط الهجوم: تورام، لاوتارو.

ويسعى فريق إنتر ميلان للفوز والتأهل للمباراة النهائية والظفر باللقب للموسم الثاني على التوالي، والتاسع في تاريخه، ليعادل بذلك رقم يوفنتوس، أكثر الفرق تتويجا بلقب السوبر .

ويمتلك سيموني إنزاجي، المدير الفنى لفريق إنتر ميلان خبرات كبيرة تؤهله لقيادة فريقه لحصد اللقب، وامتلاكه للمهاجم الفرنسي ماركوس تورام والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، بالإضافة إلى أسماء أخرى في وسط الملعب مثل نيكولو باريلا، وهاكان شالهان أوغلو، وفيدريكو ديماركو والحارس يان سومر وغيرهم.