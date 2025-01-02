أحياء الإسكندرية تشن حملات إزالة للتعديات وإيقاف المخالفات

شن حي المنتزة أول حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم فك شدة خشبية لصب سقف بالدور الأول علوي بطريق ميرزا شارع مدرسة الأهرام والتحفظ على كمية من الأخشاب وكذا فك شدة خشبية بالدور الأرضي بعزبة التوفيقية فضلا عن إيقاف أعمال ترميم بدون ترخيص بالدور الثاني علوى بالعقار الكائن 52 شارع مسجد سيدي بشر والتحفظ علي الأدوات المستخدمة في المخالفة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحزم مع الممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على أراضي أملاك الدولة وفي إطار تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات وإيقاف أعمال البناء المخالف وفرض هيبة الدولة.

وخلال الحملة تم فك شدة خشبية بالدور الأول علوي والتحفظ علي كمية من الأخشاب وكذا إيقاف أعمال ترميم بدون ترخيص بالعقار الكائن 13 شارع حسين سليمان - السيوف وكذا إزالة حوائط بسطح العقار الكائن 150 شارع مسجد التائبين - سيدي بشر قبلي، والتحفظ على المعدات المستخدمة في المخالفة.

وواصل حي العامرية أول حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم فك شدة خشبية لسقف بالدور الثالث علوى بشارع 20 والتحفظ على كمية من الأخشاب وكذا إيقاف أعمال صب قاعدة خرسانية بشارع مخزن الزيت فضلا عن إزالة أعمال مخالفة بشارع القيادة بمرغم بحري بالإضافة إلى إيقاف أعمال ترميم بمنطقة عبد القادر والتحفظ على كمية من حديد التسليح والأخشاب وكذا إزالة حوائط وأعمدة بقرية طيبة 1 منطقة النهضة علي مساحة 600 م2 تقريبا وكذا إزالة فورية لأعمال بناء مخالف عبارة عن أسوار بمسطح 4000م بقرية حارس 3 وقرية البيضا.

وقام حي شرق حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف شملت إزالة أسوار في 4 شارع دراز أرض الفولي، كما تم فك شدة خشبية لأعمدة بالدور السادس علوي والتحفظ علي كمية من الأخشاب والأسمنت فضلا عن إيقاف أعمال صب سقف الدور الرابع علوى بالعقار الكائن حجر النواتية البر القبلى نزلة أبو سعدة والتحفظ على خلاطة وكمية من الأسمنت.

بالإضافة إلى إزالة غرفتين أعلى سطح العقار الكائن 427 طريق الجيش وكذا إيقاف أعمال صب سقف بالدور الرابع علوي بالعقار الكائن 5 شارع أحمد فؤاد بولكلى والتحفظ على خلاطة وكمية من الأسمنت.

ونفذ حي وسط حملة مكبرة تمكنت من إزالة جزء بالدور الخامس علوي عبارة عن حوائط وتم التحفظ على المعدات المستخدمة في المخالفة بالعقار الكائن ب 60 شارع المتاولة من عرفان - محرم بك.

بينما قام حي العامرية ثان حملة مكبرة تمكنت من إزالة أسوار من الطوب الأبيض بقرية نجع كاتب بمسطح 150 متر وكذا إزالة دور أرضي بقرية 2 بنجر السكر والتحفظ على كمية من الأخشاب كما قامت الأجهزة التنفيذية بحى العجمى بإزالة شدة خشبية وحوائط بالدور السابع علوى بأحد العقارات بشارع 43 بين 10/12 بشاطئ النخيل.

وتواصل كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على أراضي أملاك الدولة وإيقاف أعمال البناء المخالف في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.