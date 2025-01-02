بالصور.. حماقي يتألق فى رأس السنة ويشعل أجواء أبو ظبي 

أحيا النجم محمد حماقي حفل رأس السنة 2025 فى العاصمة الإماراتية أبوظبي بحضور ضخم من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

وللمرة الأولى يقدم حماقي الحفل على وصلتين يتخللهما "العد التنازلي" لاستقبال اللحظات الأولى من عام 2025 وسط استعراضات ضخمة زادت من أجواء البهجة والإثارة للجمهور بلحظات لا تنسى.

وحرص حماقي فى بداية الحفل على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال ثم انطلق ليقدم عدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها " زيها مين" و" لا ملامة" ،" م البداية" ، "أحلى حاجة فيكي" و" "هوا دا حبيبي" و "جمالها استثنائي" ،"أدرنالين " و "قلبي حبك جدا جدا" و "لمون نعناع" و"حبيت المقابلة"بالاضافة إلى بعض أغاني ألبومه الأخير "هو الأساس".

ويذكر أن حماقي أحيا مؤخرا حفل ختام الدورة الدورة ال 57 لمهرجان قرطاج الدولى بتونس والذى وصفه الجمهور التونسى عبر مواقع التواصل الاجتماعي ب "حفلة الأحلام " توجه بعده حماقى لعمان لإحياء حفلا غنائيا ضخما للجمهور الأردني وسط المزيد من أجواء الإثارة.