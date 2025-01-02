كأس السوبر الإيطالي|الليلة.. إنتر يسعى لتخطي عقبة أتلانتا الباحث عن كتابة التاريخ

تستضيف المملكة العربية السعودية، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الخميس، انطلاق بطولة كأس السوبر الإيطالى، وذلك بين فريق إنتر ميلان، ونظيره أتلانتا، على ملعب "المملكة أرينا".

تاريخ البطولة مع السعودية

وللموسم الثالث على التوالى، والخامس في تاريخ المسابقة، تحل بطولة كأس السوبر الإيطالى، ضيفاً على السعودية، بعدما استضافت المباراة النهائية للبطولة أعوام 2018 و2019 و2022 بنظام المباراة الواحدة.

وشهدت النسخة الماضية، أول نظام للبطولة بمشاركة 4 فرق، ليبدأ عصر جديد لكأس السوبر الإيطالى فى أرض السعودية.

الفرق المشاركة

ويشارك فى هذه البطولة كل من إنتر ميلان، حامل لقب الدوري، ويوفنتوس حامل لقب الكأس، وميلان وصيف الدوري، وأتلانتا وصيف الكأس.

إنتر

ويسعى فريق إنتر ميلان للفوز والتأهل للمباراة النهائية والظفر باللقب للموسم الثاني على التوالي، والتاسع في تاريخه، ليعادل بذلك رقم يوفنتوس، أكثر الفرق تتويجا بلقب السوبر .

ويمتلك سيموني إنزاجي، المدير الفنى لفريق إنتر ميلان خبرات كبيرة تؤهله لقيادة فريقه لحصد اللقب، وامتلاكه للمهاجم الفرنسي ماركوس تورام والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، بالإضافة إلى أسماء أخرى في وسط الملعب مثل نيكولو باريلا، وهاكان شالهان أوغلو، وفيدريكو ديماركو والحارس يان سومر وغيرهم.

أتلانتا

فيما يبحث فريق أتلانتا المنتشى بالتتويج ببطولة الدورى الأوروبى لأول مرة فى تاريخه، باحثًا عن التتويج بلقب كأس السوبر تحت قيادة جيامبييرو جاسبريني، المدير الفنى للفريق.

وفي موسم يحلم فيه الفريق أيضا بتحقيق لقب الدوري لأول مرة في تاريخه، سيكون تحقيق لقب كأس السوبر بمثابة رسالة واضحة لجميع المنافسين، بشأن مدى قدرة أتلانتا على الذهاب بعيدا هذا الموسم.