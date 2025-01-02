نائب رئيس جامعة بنها تتفقد سير الامتحانات بكلية علوم الرياضة

واصلت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، جولاتها التفقدية لمتابعة سير الامتحانات بكلية علوم الرياضة .

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة صلاح عميد كلية علوم الرياضة، ووكلاء الكلية.

واطمأنت نائب رئيس الجامعة علي سير أعمال الامتحانات، وانتظام سير العمل بجميع اللجان، وتوفير كافة احتياجات الطلاب والتأكد من مستوي أسئلة الامتحانات ومدي موافقتها للمناهج والمقررات الدراسية .

وأكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي، حرص الجامعة علي متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة دورية مستمرة، والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات، مشيرة إلي أن الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بكلية علوم الرياضة 9611 طالبا وطالبة.