ساحل العاج تصبح المساهم رقم 76 في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن انضمام ساحل العاج إلى قائمة مساهمي البنك لتصبح بذلك المساهم رقم 76.

وكانت ساحل العاج قد تقدمت بطلب الانضمام إلى عضوية البنك في أغسطس 2023، ووافق مجلس المحافظين على هذا الطلب في شهر أكتوبر من نفس العام.

وجاءت تلك الخطوة في أعقاب موافقة مجلس المحافظين في الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2023، الذي عقد في سمرقند، على تعديل النظام الأساسي للبنك لتمكين التوسع المحدود والتدريجي لعملياته لتشمل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق.

وبعد أن يدخل التعديل الذي يتطلب موافقة غالبية المساهمين المؤهلين، حيز التنفيذ، سيتمكن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من منح موافقته على طلب ساحل العاج لتصبح من الدول المتلقية مما يعني أنها ستستفيد من الدعم المالي والسياسي الذي يقدمه البنك.

وفي هذه المناسبة، قالت اوديل ياسو ، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "يسعدني الترحيب بساحل العاج كعضو جديد في قائمة مساهمي البنك. وهدفنا هو أن نطلق أنشطتنا في دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في العام 2025، ونتطلع إلى الاستفادة من خبراتنا لدعم نموها الاقتصادي من خلال تنمية القطاع الخاص ودعم حوار السياسات".

وقال أداما كوليبالي، وزير المالية والميزانية في ساحل العاج: "إن انضمام ساحل العاج إلى عضوية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمثل فرصة حقيقية للبلاد، فقد أصبح لها شريكاً استراتيجيًا جديدًا يمكنها من خلاله حشد التمويل لتنفيذ سياسة التنمية في البلاد. وتعتزم ساحل العاج العمل مع البنك الأوروبي لتمويل المشاريع الهيكلية ومعالجة التحديات العالمية مثل تغير المناخ. كما سيشكل البنك وسيطاً تمويلياً للقطاع الخاص الذي تضعه الحكومة في صميم سياستها التنموية".

وحتى الآن يضم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 74 بلداً مساهماً بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار.

ويدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، من خلال الاستثمار والاستشارات والإصلاح السياساتي. ويركز البنك على تطوير القطاع الخاص وإحداث تغيير مستدام، وترك إرث دائم لمستقبل أفضل. ويركز البنك حالياً جهوده على دعم أوكرانيا، مع مساعدة جميع قطاعاتها الاقتصادية على أن تصبح أكثر خضرة وشمولاً ورقمنة.