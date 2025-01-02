الأهلي وكهربا يتفقان على الرحيل في يناير

اتفق محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مع ناديه على الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية الجارية حال تلقيه عرض مناسب من أحد الدوريات العربية أو نادي مصري.

واتفق الثنائي على الرحيل بسبب ما يمر به اللاعب بعد هجوم الجماهير عليه في أعقاب إضاعته ركلة ترجيح في لقاء باتشوكا بكأس التحدي في بطولة الانتركونتيننتال.

ويمتلك محمود كهربا عرضًا رسميًا بالفعل من نادي السويحلي الليبي ويتبقى الاتفاق على المقابل المالي الذي يحصل عليه اللاعب بالإضافة إلى موقف الأهلي من المقابل المالي الذي يحصل عليه نظير رحيل اللاعب سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.