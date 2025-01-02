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الخميس 02 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البطريرك يوحنا العاشر يلتقي وفد الائتلاف الوطني السوري وهيئة التفاوض

بطريرك أنطاكية وسائر
بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس
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التقى  البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس،  كلاً من هادي البحرة رئيس الائتلاف الوطني السوري ، الدكتور بدر جاموس رئيس هيئة التفاوض السورية والوفد المرافق لهما وذلك في الدار البطريركية بدمشق.

تناول اللقاء حديثاً عن مستقبل سوريا كدولة المواطنة على أساس التساوي بين كافة مكوناتها في الحقوق والواجبات التي يضمنها دستور يتشارك الجميع في صياغته ويتوافقون على القضايا الدستورية وحرية التعبير والحياة السياسية. 

مع التشديد على أهمية التعاضد والتكاتف للمساعدة في الاستقرار والسلم الأهلي وتأمين الحاجات الأساسية للمواطن والإسراع في النهوض باقتصاد البلد.

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البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس هادي البحرة رئيس الائتلاف الوطني السوري الدكتور بدر جاموس رئيس هيئة التفاوض السورية دار البطريركية بدمشق المواطنة الحقوق القضايا الدستورية حرية التعبير