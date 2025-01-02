البطريرك يوحنا العاشر يلتقي وفد الائتلاف الوطني السوري وهيئة التفاوض

التقى البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، كلاً من هادي البحرة رئيس الائتلاف الوطني السوري ، الدكتور بدر جاموس رئيس هيئة التفاوض السورية والوفد المرافق لهما وذلك في الدار البطريركية بدمشق.

تناول اللقاء حديثاً عن مستقبل سوريا كدولة المواطنة على أساس التساوي بين كافة مكوناتها في الحقوق والواجبات التي يضمنها دستور يتشارك الجميع في صياغته ويتوافقون على القضايا الدستورية وحرية التعبير والحياة السياسية.

مع التشديد على أهمية التعاضد والتكاتف للمساعدة في الاستقرار والسلم الأهلي وتأمين الحاجات الأساسية للمواطن والإسراع في النهوض باقتصاد البلد.

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