بيراميدز يكشف تفاصيل أزمة مستحقات لاعبات الكرة النسائية

أكد عمر مدحت مدير القطاع التجاري لنادي بيراميدز، أن النادي ماضي في طريقه للمساهمة في تطوير كرة القدم المصرية، وبالأخص في قطاع الكرة النسائية، الذي يحظى باهتمام كبير من جانب الإدارة، منوها أن النادي يحترم كافة تعاقداته ومنها تعاقدات لاعبات نادي بيراميدز في قطاع الكرة النسائية وباقي قطاعاته الأخرى.

وأضاف عمر مدحت، أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله حول مستحقات متأخرة للاعبات بقطاع الكرة النسائية بالنادي، فإنه لا أساس لهذا الأمر من الصحة، وأن المشكلة متعلقة باللاعبات أنفسهن في ظل رفض بعضهن فتح حسابات بنكية لتحويل المستحقات عليها، وتمسكهن بالحصول على المستحقات نقديا "كاش" وهو ما تمنعه اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الأندية من وزارة الشباب والرياضة، وأن كل زميلاتهن اللاتي قمن بفتح الحسابات قد تم تحويل المستحقات على الحسابات الخاصة بهن، في ظل الالتزام الكامل من جانب الإدارة التنفيذية بنادي بيراميدز على تطوير ودعم قطاع الكرة النسائية بالنادي في ظل منافسة مستمرة في كافة قطاعات كرة القدم المصرية.

كما شدد على أن هذا الملف يعد أولوية لدى إدارة بيراميدز حتى في ظل التغييرات المفاجئة التي شاهدها القطاع في بداية الموسم الحالي.