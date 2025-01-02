محافظ شمال سيناء يترأس اللجنة العليا لإدارة الأزمات

ترأس اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، اللجنة العليا لإدارة الأزمات، والتي عقدت بحضور جميع أعضاء اللجنة.

ووجه المحافظ بمراجعة خطة إدارة الازمات في ضوء المستجدات والمتغيرات، وتحديد الأدوار والمهام الخاصة بالجهات وتحديد أدوار ومهام كل جهة.

وشدد المحافظ على مراجعة خريطة الأخطار المحتملة على كافة المستويات والتأكد من ملائمتها في ضوء الخبرات المكتسبة من التجارب السابقة، وتحديث البيانات.

وأكد المحافظ على أن محافظة شمال سيناء قادرة على مجابهة أي أزمات قد تطرأ، موجهًا بتعاون جميع الجهات.