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الخميس 02 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ شمال سيناء يترأس اللجنة العليا لإدارة الأزمات

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يترأس اللجنة العليا لإدارة الأزمات
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ترأس اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، اللجنة العليا لإدارة الأزمات، والتي عقدت بحضور جميع أعضاء اللجنة.

ووجه المحافظ بمراجعة خطة إدارة الازمات في ضوء المستجدات والمتغيرات، وتحديد الأدوار والمهام الخاصة بالجهات وتحديد أدوار ومهام كل جهة.

وشدد المحافظ على مراجعة خريطة الأخطار المحتملة على كافة المستويات والتأكد من ملائمتها في ضوء الخبرات المكتسبة من التجارب السابقة، وتحديث البيانات.

وأكد المحافظ على أن محافظة شمال سيناء قادرة على مجابهة أي أزمات قد تطرأ، موجهًا بتعاون جميع الجهات.

محافظ شمال سيناء شمال سيناء خالد مجاور