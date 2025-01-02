لجنة الشباب تطلق مسابقة «مصر بعيون شبابها» بالمجلس الأعلى للثقافة

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور أشرف العزازي، عن إطلاق مسابقة "مصر بعيون شبابها لعام ٢٠٢٥" للشباب من سن ١٥ إلى ٣٥ عاما، والتي تنظمها لجنة الشباب بالمجلس، برئاسة الدكتورة منى الحديدي، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

تتضمن المسابقة المجالات الفنية التالية: الرسم والتصوير، والتصوير الفوتوغرافي، والأفلام المصورة القصيرة "ريلز"، على أن توجه المسابقة إلى الفئات العمرية من سن 15 إلى 25 سنة، ومن سن 26 إلى 35 سنة، حيث من المقرر أن يتم نشر الأعمال الفنية الفائزة من خلال المجلس الأعلى للثقافة، على أن تستمر المسابقة في استقبال الأعمال إلى 16 فبراير 2025.

وتمنح جوائز مالية وعينية للفائزين، تتمثل في جوائز المرحلة العمرية "من سن 15 إلى 25" في المجالات التالية: الرسم والتصوير، والتصوير الفوتوغرافي، وأفلام مصورة قصيرة "ريلز"، ويحصل المركز الأول على سبعة آلاف جنيه وشهادة تقدير، والمركز الثاني على خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير، والمركز الثالث على ثلاثة آلاف جنيه وشهادة تقدير.

أما جوائز المرحلة العمرية "من سن 26 إلى 35" في فروع المجالات التالية "الرسم والتصوير، والتصوير الفوتوغرافي، وأفلام قصيرة"ريلز"، ويحصل المركز الأول على عشرة آلاف جنيه وشهادة تقدير، والمركز الثاني على خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير، وتسلم الأعمال الفنية بإدارة المسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة.

تتضمن شروط المسابقة ان تقديم 3 أعمال كحد أقصى مع توضيح بيانات كل لوحة مع وصف مبسط لها "اسم العمل- سنة الإنتاج- الخامة المستخدمة" في مجالى الرسم والتصوير، على أن تكون الموضوعات المحددة للمسابقة هي ملامح الحياة المصرية "طبيعة، مدن، بورتريه، ملامح مصرية"، وتقبل الأعمال باستخدام "الألوان الزيتية أو الأكريليك، الباستيل، الخشب، الفحم، الرصاص، الإكواريل"، وأن يكون مقاس اللوحة لا يقل عن "35 سم × 50 سم"، ويتقدم المتسابق/ة بعدد 3 أعمال كحد أقصى مع توضيح بيانات كل صورة ووصف مبسط لها في مجال التصوير الفوتوغرافي في المواضيع المحددة للمسابقة، وهي ملامح الحياة المصرية "طبيعة، مدن، بورتريه، ملامح مصرية، تصوير وثائقي..الخ".

كما يمكن استخدام التعديلات الرقمية على الصورة، وكذلك التقنيات المختلفة مثل الفلاش أو التصوير الليلي، وتقبل الأعمال بالألوان أو بالأبيض والأسود، ويتم تقديم الأعمال مطبوعة بصبغة رقمية عالية الجودة بمقاس"30 سم × 40 سم"، وفي مجال الأفلام القصيرة المصورة "ريلز".

تفاصيل المسابقة

كما أن المسابقة دعت المبدعين والمصورين المصريين إلى إنشاء فيديو قصير مدته لا تزيد على 60 ثانية، يركز على إبراز الجوانب الجمالية والثقافية لمصر، سواء كان ذلك من خلال تصوير المناطق السياحية، التراث الفني، أو الفنون المتنوعة أو الحرف التراثية، بهدف تسليط الضوء على ما يجعل مصر وجهة سياحية وثقافية متميزة حول العالم.

التفاصيل الفنية

وحسب تفاصيل المسابقة، فإن تنسيق الفيديو بالتسليم بتنسيق MP3 أو MOV بدقة 1080، وأن الحد الأقصى للمدة: 60 ثانية، وأن طريقة التصوير باستخدام هاتف ذكي فقط، وأن برامج المونتاج المسموح بها أي تطبيقات تحرير فيديو شائعة على الهواتف الذكية مثل In shot، Kine Master، Video shop وغيرها.

وفيما يتعلق بالمحتوى، يجب أن يركز الفيديو على الجوانب الجمالية والثقافية لمصر، مثل المعالم السياحية، المناظر الطبيعية، الآثار والفنون التقليدية، إلخ، وعن التأثيرات والموسيقى فيمكن استخدام التأثيرات البصرية والموسيقى التصويرية طالما أنها لا تغطى على محتوى الفيديو الرئيسي، وعن التدقيق اللغوي يجب أن يكون الفيديو خاليًا من الأخطاء اللغوية والإملائية، وعن موسيقى الفيديو فمن المفضل استخدام موسيقى أصلية أو موسيقى من مكتبات صوتية مفتوحة المصدر ومرخصة، وأنه في حال استخدام موسيقى محمية بحقوق الطبع والنشر يجب على المشاركين تقديم دليل على الإذن المناسب.

المشاهد المصورة

وفيما يتعلق بالتفاصيل الفنية للمشاهد المصورة، يجب أن تكون جميع المشاهد المصورة في الفيديو خالية من أي انتهاكات للخصوصية أو الحقوق الشخصية للآخرين، وأن المشاركين مسئولون عن الحصول على الموافقات اللازمة من الأشخاص الموجودين بالفيديو، خاصة إذا كانوا يظهرون بشكل بارز، وأنه لا يسمح باستخدام أي مشاهد تنتهك حقوق الملكية الفكرية، مثل الشعارات أو العلامات التجارية المحمية، وأنه في حال الشك، ينصح المشاركون بتجنب استخدام أي مشاهد قد تشكل انتهاكًا محتملًا، وأن تسلم الأعمال على فلاشة "USB".



الشروط العامة

كما أعلنت الشروط العامة للمسابقة: على المتسابق أن يرفق صورة بطاقة الرقم القومي، وسيرة ذاتية، وأن يتقدم المتسابق بشخصه أو بوكيل عنه بتوكيل رسمي موثق، وأنه في حالة تقدم متسابق تحت السن القانوني 21 عاما يرجى تقديم تفويض مالي وإداري من ولي الأمر "إن كان من غير الأب"، مع تقديم خطاب بنكي برقم الحساب الخاص، لتحويل مبلغ قيمة الجائزة المالية للقاصر على رقم الحساب في حالة الفوز، ورقم التليفون، أو إرسالها على عنوان إدارة المسابقات في المجلس الأعلى للثقافة.