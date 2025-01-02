«الجونة» يعلن تعاقده مع نجم الأهلي السابق مروان محسن

أعلن فريق الجونة، بقيادة علاء عبد العال، بشكل رسمي التعاقد مع أول صفقاته الشتوية لميركاتو يناير بضم مهاجم فريق النادي الأهلي السابق مروان محسن، في صفقة لتدعيم هجوم النادي الساحلي بموسم 2024-2025.



حيث نجح مسؤولو نادي الجونة ، في ضم اللاعب مروان محسن قادم من نادي مودرن سبورت

وقال الجونة عبر حسابه الرسمي على سوشيال ميديا: «أهلاً بيك في البحر الأحمر يا مـروان، متحمسين لوجود لاعب بخبرتك كجزء من فريق الجونة».



وكان قد شهد الميركاتو الصيفي المنقضي فشل اللاعب مروان محسن، مهاجم الأهلي ومودرن سبورت السابق، للانتقال الي اى من أندية الدوري الممتاز بعد رحيله عن ناديه مودرن سبورت بنهاية الموسم المنقضي بناءً على توصية من طلعت ويسف، المدير الفني، الذي أكد على عدم حاجته لخدمات اللاعب الفنية في ظل تراجع مستواه الفني.

المهاجم صاحب الـ35 عامًا لعب مع مودرن سبورت، في الموسم المنقضي 13 مباراة في مختلف البطولات، أحرز خلاله هدفين.

مروان محسن فهمي ثروت (مواليد 26 فبراير 1989 في القاهرة) هو لاعب كرة قدم مصري لعب سابقًا لصالح النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز، يجيد اللعب في مركز رأس الحربة.

وقد تعاقد معه النادي الأهلي في صفقة وصلت قيمتها إلى عشرة ملايين جنيه مصري.

وقع عقد انتقال في سبتمبر 2021 مع نادي فيوتشر في الدوري المصري الممتاز