دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يرتدي القميص الكحلي خلال مواجهة شباب بلوزداد

انتهى منذ قليل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد للاتفاق على كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء غدا الجمعة على استاد 5 يوليه بالعاصمة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

حضر الاجتماع من الأهلي سمير عدلي، المدير الإداري والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، وأحمد فوزي إداري الفريق، والمنسق العام ومراقب المباراة ومراقب الحكام وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» ومسؤولي فريق شباب بلوزداد.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي الكحلي بالكامل فيما يرتدي حارس المرمى طاقما باللون السماوي، فيما يرتدي فريق شباب بلوزداد طاقمًا من اللون الأحمر بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا باللون الرصاصي.