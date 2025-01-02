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الخميس 02 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بالصور.. محافظ الجيزة يشهد مراسم القرعة الإلكترونية لتسكين البائعين بسوق العياط الحضاري

جانب من القرعة
جانب من القرعة
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شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة إعادة إجراء القرعة الإلكترونية لتسكين تجار سوق العياط الحضاري.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن إعادة إجراء القرعة جاء استجابة لمطالب تجار السوق بالإجماع وتلبية لمقترحهم الخاص بتقسيم السوق لمجموعات تضم كل منها الفروشات الخاصة بنشاط تجارى واحد إلى جانب بعضهم البعض.


وأضاف المحافظ إلى أنه تم مراجعة المقترح ودراسة مدى جدواه ومن ثم  إجراء القرعة الإلكترونية فى حضور التجار على ٢٢٧ فرشة تم تقسيمها إلى ٦ أنشطة تجارية تشمل ( الخضر والفاكهة، أحذية، ملابس، أدوات منزلية، علافة، فراخ وسردين).

وأبدى الحضور من التجار إرتياحهم لنتائج القرعة والتقسيم الجديد، موجهين الشكر لمحافظ الجيزة لإستماعه لمطلبهم وتنفيذ مقترحهم.

حضر مراسم إجراء القرعة السادة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ ومحمد مرعى السكرتير المساعد ونادر الخبيري عضو مجلس النواب وياسين سيد ياسين رئيس مدينة العياط ومديرى المديريات والأجهزة المعنية بالمحافظة وممثلين عن تجار سوق العياط الحضاري.

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة القرعة الالكترونية سوق العياط سوق العياط الحضاري نشاط تجاري استجابة لمطالب الخضر والفاكهة