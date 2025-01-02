أوكرانيا: روسيا فقدت 430000 جندي في عام 2024

تكبد الجيش الروسي أكبر خسائره على الإطلاق في عام 2024 من حيث الجنود والمعدات منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الخميس.

وتجاوزت الخسائر الروسية في عام 2024 خسائر 2022 و 2023 مجتمعة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية.

وعلى مدار العام، قامت القوات الأوكرانية بتحييد 430790 من القوات الروسية.

ووقعت أكبر الخسائر شهريا في الجنود في ديسمبر 2024، عندما قتل أو أصيب 48670 جنديا روسيا، وهو رقم قياسي منذ بداية الحرب.

وشهد شهر نوفمبر 2024 أيضا خسائر كبيرة لروسيا، حيث تم الإبلاغ عن تحييد 45720 جنديا.