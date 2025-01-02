باحث سياسي: حادث نيو أورليانز كاد يتحول إلى مذبحة كبرى

قال محمد العالم، الكاتب والباحث السياسي، إن عدد ضحايا حادث الدهس في نيو أورليانز بلغ 15 قتيلاً و36 مصاباً، مشيراً إلى أن الرواية الرسمية تصفه كعمل إرهابي، موضحًا أن الحادث لم يقتصر على عملية الدهس، حيث عثرت السلطات على عبوات ناسفة أخرى في المدينة، وتمكنت من إبطال مفعولها، ما يشير إلى تورط أكثر من شخص في العملية التي كان من المخطط أن تتحول إلى مذبحة كبيرة.

وأضاف العالم، خلال حواره عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن منفذ حادث الدهس يُدعى شمس الدين جبار، ويبلغ من العمر 42 عاماً، لافتًا إلي أنه خدم في الجيش الأمريكي، وسبق أن أظهر انتماءات لتنظيم داعش ورفع راياته، موضحًا أن المنفذ كان يحمل سلاحاً نارياً، وقام بإطلاق النار عشوائياً بعد دهس المواطنين، ما أسفر عن مقتل العديد من الأبرياء قبل أن تتدخل الشرطة.

وأشار العالم إلى أن الشرطة تمكنت من القضاء على المنفذ بعد مواجهة استغرقت وقتاً أطول من المتوقع، وأسفرت عن إصابة اثنين من أفرادها، مؤكدًا أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الهجوم كان مخططاً له ليكون أضخم بكثير مما حدث، موضحاً أن عدد القتلى كان سيزداد بشكل كبير لو تم تنفيذه وفق المخطط.