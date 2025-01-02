السبت.. قصور الثقافة تعلن تفاصيل تطبيق "توت" للأطفال في مؤتمر صحفي بالسامر

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في السادسة مساء بعد غد السبت، فعاليات الصالون الثقافي للطفل المصري في دورته الثالثة، بمسرح السامر بالعجوزة، "دورة الفنان عبد الرحمن نور الدين".

ويشهد الصالون برنامجا ثريا، يستهل بإقامة مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل أول تطبيق إلكتروني لكتب ومجلات الأطفال بوزارة الثقافة تحت عنوان "توت".

ويتضمن البرنامج ورشا فنية تقدمها الإدارة العامة لثقافة الطفل بالهيئة منها: ورشة تصميمات فنية بمناسبة العام الجديد، كروت تهنئة بورق الكروشيه، تصميم مجسمات بالكرتون والفويل، تصميمات باستخدام الكانسون الملون، ورشة زخرفة، بالإضافة إلى ورشة، بمشاركة الفنان محسن عبد الحفيظ.

كما يشهد الصالون عروضا فنية، يشارك بها فريق كورال أطفال بورسعيد بقيادة المايسترو محمد نصر، كما يشارك المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الباحث أحمد عبد العليم، بعروض لفرقة بنات وبس، وفقرة الساحر المميزة.

وتختتم الفعاليات مع ندوة، بعنوان "ماذا يريد الأطفال من وزارة الثقافة" ولقاء مع نائب رئيس الهيئة وعدد من القيادات، بمشاركة الأطفال المبدعين، وتكريم الفنان عبد الرحمن نور الدين.

يشرف على الصالون ويديره الشاعر عبده الزرّاع، والمدير التنفيذي للصالون د. چيهان حسن، مدير عام ثقافة الطفل، ويأتي ذلك في إطار جهود هيئة قصور الثقافة المستمرة للاهتمام بالنشء، والعمل على اكتشاف مواهبهم وتنميتها.

وقد ناقش الصالون في دورته الثانية إشكالية "شعر الأطفال بين الواقع والخيال"، وكرّم اسم الشاعر الراحل أحمد زرزور، لدوره في إثراء أدب الطفل، ومن المقرر أن تطوف جولاته بقية المحافظات المصرية في الفترة المقبلة، من خلال الأقاليم الثقافية الستة.