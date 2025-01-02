وزيرا الصحة والتعليم يتفقدان عددا من مستشفيات طنطا

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم مستشفى حميات طنطا في محافظة الغربية، وذلك خلال جولته اليوم الخميس لتفقد المنشآت الطبية فى محافظة الغربية.

ووقع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، الكشف الطبي علي أحد الأطفال الذي يبلغ من العمر 3 سنوات، وذلك أثناء تفقده مستشفى محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا.

حيث لاحظ الوزير خلال جولته أن الطفل يشكو من الم بالاسنان وهو بصحبة والدته، فقام علي الفور بتوقيع الكشف الظاهري عليه، ومرافقته إلي غرفة الاسنان بالمستشفي وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

جدير بالذكر أن محافظة الغربية شهدت زيارة لوزيري الصحة والتربية والتعليم، والتي بدأت يتفقد مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا بقرية فيشا سليم التابعة لمركز طنطا.

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