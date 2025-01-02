نجوى كرم تستقبل العام الجديد بثلاث حفلات في الإمارات

استقبلت الفنانة نجوى كرم العام الجديد 2025 في دولة الإمارات، من خلال إحياء ثلاث حفلات جماهيرية.

بدأت نجوى حفلاتها من مدينة دبي وعلى مسرح دبي أوبرا ثم أتبعتها بحفل جماهيري آخر في مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي شاركها فيه الفنان السوري الشامي، لتستقبل العام الجديد ليلة رأس السنة الميلادية 2025 من أحد فنادق أبوظبي بحفل جمعها بالفنان جورج وسوف والفنان مروان خوري.

حفل دبي أوبرا

أحيت نجوى كرم حفلًا غنائيًا على مسرح دبي أوبرا ضمن فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان دبي للتسوق، وقدمت خلاله مجموعة من أشهر أغانيها.

وأكدت خلال الحفل على علاقتها المميزة بجمهور دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام، وعن سعادتها بأن تختتم عاما وتبدأ آخر جديدا وهي على أرض الإمارات.

وقالت: "أريد أن أخبر أهل دبي والإمارات أني مشتاقة أن أبقى بينكم وأغني لكم أحلى الأغاني، ومثل ما أنتم تجتهدون في تقديم أفضل المهرجانات والفعاليات، نحن من واجبنا كفنانين أن نلبي النداء لنجتمع بأحلى جمهور نحن نحلم به".

حفل مهرجان الشيخ زايد

وعلى مسرح مهرجان الشيخ زايد 2024-2025، الذي يُقام في منطقة الوثبة بأبوظبي، كان اللقاء الثاني لنجوى مع جمهور الإمارات، ضمن فعالية "ليالي الوثبة"، وقدمت خلاله الأغنيات ذات الطابع اللبناني التي تتميز به وأغنيات الدبكة، وشاركها فيها الفنان الشاب الشامي.

استقبال العام الجديد في أبوظبي

وأشعلت نجوى كرم بأغنياتها الساعات الأولى من العام الجديد 2025 بحفل مكتمل العدد بأحد الفنادق في أبوظبي، وسط تفاعل وفرحة استقبال العام الجديد، وشارك في الحفل الفنان جورج وسوف والفنان مروان خوري.

يشار إلى أن إدارة راديو الرابعة "fm " كرمت خلال حفل أوبرا دبي نجوى كرم بجائزة "شمس الأغنية اللبنانية والعربية" مختتمة بهذه الجائزة التكريمات التي حصدتها في العام الماضي 2024.