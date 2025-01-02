محافظة الجيزة تعلن الغلق الكلي لشارع الهرم

أعلنت محافظة الجيزة أنه في ضوء طلب الهيئة القومية للأنفاق لإستلام موقع الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو انفاق (13 - الجيزة) ضمن مشروع مترو انفاق الخط الرابع محطة نفق شارع الأهرام) .

ونوهت محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء غلق كلي لشارع الأهرام أمام حركة المرور لإتجاه واحد للقادم من المريوطية إتجاه ميدان الجيزة لتسليم موقع محطة مترو انفاق (13 - الجيزة ( بمنطقة نصر الدين) وذلك بداية من الساعة 11:55 مساء اليوم الخميس الموافق 2 / 1 / 2025 وحتى انتهاء فترة الأعمال.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة سوف تقوم بإجراء التحويلة المرورية الآتية:

- حركة المركبات القادمة من شارع الأهرام وترغب في استكمال السير إتجاه ميدان وكوبرؤ الجيزة المعدني سيتم تحويل حركة سير المركبات إلى شارع ترعة الزمر حتى ميدان الحسينية ثم الدخول يسارًا من ميدان الحسينية اتجاه الصعود لأعلى كوبري العمرانية إتجاه المنزل المؤدي إلى شارع ربيع الجيزي ثم الدوران والعودة مرة أخرى من أول فتحة دوران بشارع ربيع الجيزي إتجاه ميدان الجيزة واستكمال السير بشارع ربيع الجيزى وصولاً الى كوبري الجيزة المعدني.

- حركة المركبات القادمة من شارع الأهرام وترغب بالسير اتجاه شارع الملك فيصل أو كوبرؤ الملك فيصل سيتم الدوران والعودة مرة أخرى إلى شارع الأهرام من فتحة الدوران الكائنة أمام مديرية الجيزة الزراعية والسير حتى شارع أحمد كامل بعد مبنى محافظة الجيزة والدخول يمينا بشارع أحمد كامل وصولاً الى شارع الملك فيصل

- حركة المركبات القادمة من شارع ترعة الزمر وترغب في استكمال السير إتجاه ميدان الجيزة وكوبرى الجيزة المعدني سيتم تحويل حركة سير المركبات إلى شارع الأهرام اتجاه المريوطية عن طريق فتحة دوران مستحدثة اسفل محور الفريق كمال عامر واستكمال السير بشارع الأهرام حتى شارع أحمد كامل بعد مبنى محافظة الجيزة ثم الدخول يمينا وصولا إلى شارع الملك فيصل.

وتوضح محافظة الجيزة بأنه تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة ورصف وتحسين حالة الطرق والشوارع المرورية البديلة تسهيلا على المواطنين.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الاعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.