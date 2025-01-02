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الخميس 02 يناير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية يتابع أعمال امتحانات النقل الثانوي بطنطا| صور

جانب من الجوله
جانب من الجوله
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أجرى الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، جولة تفقدية لمراجعة سير أعمال امتحانات النقل الثانوي للفصل الدراسي الأول بلجنة فتيات طنطا  الثانوي بإدارة طنطا التعليمية.

وشدد رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية خلال الجولة، على ضرورة توفير الجو المناسب للطالبات، والالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

كما تابع طلحة، سير العمل بديوان المنطقة وتشغيل منظومة الحضور والانصراف الإلكتروني"البصمة" في ثاني أيام تفعيلها للعاملين بجميع الإدارات داخل ديوان المنطقة، وذلك لتعزيز التحول الرقمي بالتعاون بين الإدارات المنوطة، (إدارات المعلومات، الشؤون الوظيفية ،الأمن، مسؤولي الحضور والانصراف، والكمبيوتر التعليمي) وتم توفير عدد كاف من الأجهزة تيسيرا على العاملين بالمنطقة.

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IMG-20250102-WA0009
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أعمال الامتحانات المنطقة الأزهرية امتحانات النقل الثانوي رئيس المنطقة الأزهرية