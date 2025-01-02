تضم 60 طالبًا.. وكيل تعليم الفيوم يستبعد رئيس لجنة امتحانات دفنو الإبتدائية

قرر الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم استبعاد رئيس لجنة امتحانات النقل بمدرسة دفنو الابتدائية بإطسا، لعدم انضباط اللجنة ووجود عدد 60 طالب بلجنة واحدة، وكذلك عدم نظافة المدرسة واللجان الامتحانية ودورات المياه.

كما تم استبعاد رئيس لجنة معصرة عرفة بإطسا، وذلك لعدم الالتزام بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، وتنظيم امتحانات الطلاب بنظام الفصل الدراسي، دون تقسيم الطلاب وتوزيعهم على لجان امتحانية.



إحالة معلم للتحقيق بمدرسة الجلاء الابتدائية بطامية

كما قرر وكيل الوزارة، إحالة معلم بمدرسة الجلاء الابتدائية بطامية، لعدم انضباطه داخل اللجنة وعدم الالتزام بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات

وفي سياق متصل، تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية، لمتابعة امتحانات النقل على مستوى مدارس مديرية التربية والتعليم بالفيوم على مستوى المحافظة.

جدير بالذكر، يؤدي اليوم تلاميذ المرحلة الابتدائية، امتحانات المواد التى لا تضاف إلى المجموع، ففى الفترة الأولى، يؤدى التلاميذ الامتحان فى مادة التربية الدينية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى السادس الابتدائي، وفي الفترة الثانية، يؤدى التلاميذ الامتحان فى مادة المهارات من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي.

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