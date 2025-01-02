خبير أثري: المتحف المصري الكبير أيقونة انتشار الوعي الثقافي| فيديو

قال الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري، إن المتحف المصري الكبير أيقونة انتشار الوعي الثقافي والأثري كما أنه حصل على عدة جوائز، مشيرا إلى أن المتحف المصري الكبير مشروع قومي تتبناه الدولة منذ فترة ولولا جائحة كورونا لتم افتتاحه قبل ثلاث سنوات.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المتحف المصري الكبير حصل على الكثير من الجوائز منها جائزة متحف الصديق للبيئة، ويأتي المتحف المصري الكبير في مقدمة الأماكن الأثرية الأكثر شهرة وجاذبية على مستوى العالم، رغم أنه جرى افتتاحه تجريبيًا.

وتابع، أن المتحف أصبح جاهزا وبدأت التجهيزات للتحضير لعرس كبير للغاية وسيفوق عرس موكب المومياوات الملكية.