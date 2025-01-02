إعلام إسرائيلي: 15 صاروخا أطلقت من قطاع غزة منذ الجمعة الماضية

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلي، اليوم الخميس، أن ١٥ صاروخا أطلقت من قطاع غزة منذ الجمعة الماضية، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، دوت صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة تجاه المستوطنات.

وفي سياق متصل، استشهد العديد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، فيما تعرضت العديد من المنازل والبنايات والشقق السكنية، بالإضافة إلى الممتلكات العامة والخاصة في مختلف مناطق قطاع غزة، للتدمير نتيجة صواريخ آلة الحرب الإسرائيلية التي استهدفت المنطقة بشكل متواصل لليوم العشرين على التوالي.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد مواطن وإصابة آخرين جراء قصف من طائرة حربية إسرائيلية استهدفت منزل عائلة الرن في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلين لعائلة أبو حصيرة وعائلة عبد اللطيف في شارع النفق وسط مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات، تم نقل بعضهم إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة، في حين لا يزال آخرون تحت الأنقاض.

وأدى القصف إلى اندلاع حريق كبير في مصنع للعصير ومخزن للإطارات، إضافة إلى عدد من المحال التجارية بالقرب من الموقع المستهدف.

وفي حادثة أخرى، استشهد 13 مواطنًا، بينهم أطفال ونساء، وأصيب أكثر من 20 آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية لمنزل عائلة الأسطل في السطر الغربي بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

كما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية شقة سكنية في برج الرزان قرب مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، مما أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات في المكان.