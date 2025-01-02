أب يعاشر ابنته المتزوجة تحت تهديد السلاح ويصورها فى الدقهلية

حررت ربة منزل قاصر، محضرًا بمركز شرط الستاموني بمحافظة الدقهلية، وبرفقتها زوجها اتهمت فيه والدها بقيامة بالتعدي بالتعدي عليها جنسيا ومعاشرتها معاشرة الأزواج وتصويرها مقطع فيديو وعرضه عل عدد من أصدقائه وبتقنين الإجراءات جرى ضبطه وبمواجهته اقر بصحة ارتكاب الواقعة.

وفي التفاصيل، تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز،مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني، من "بشرى" 16عاما، ربة منزل، وزوجها "علاء"، 35 عاما، عامل ويقيمان مركز الستاموني، بتضررهما من والد الأولى، "ع.إ.ع"،46 عاما، عامل خردة، بقيامه بالتعدي عليها جنسيا ومعاشرتها معاشرة الأزواج تحت تهديد السلاح" موازة"، وقيامه بتصويرها مقطع فيديو مخل وعرضه مقطع الفيديو على بعض اصدقائه.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني من ضبط المتهم بمواجهته اعترف بصحة ارتكابه الواقعة معللا وجود علاقة غير شرعية بين نجلته وزوجها قبل زواجهما.

وبإرشاده جرى ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى التهديد، وكذلك كارت ميموري بداخلة مقطع الفيديو يتضمن ما أدلت به المبلغة.

وبمواجهة الثاني "الزوج" ايد مضمون اعترافات المتهم " الأب"، وقيامه بالزواج من المبلغة خشية افتضاح أمرها كونها قاصر.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.