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الخميس 02 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير الإسكان يُتابع موقف 90 ألف وحدة سكنية تم وجارٍ تنفيذها بأكتوبر الجديدة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بمدينة أكتوبر الجديدة، وكذا موقف مشروعات المرافق بأراضي المنطقة الصناعية الجديدة والمقامة على مساحة ١١ ألف فدان بالمدينة، وذلك من خلال نتائج جولات تفقدية واجتماعات تم خلالها مناقشة موقف تلك المشروعات.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة مواصلة تنفيذ أعمال المرافق بالمنطقة الصناعية وفق خطة زمنية محددة وبالمواصفات القياسية المطلوبة، وتقييم أداء الشركات المنفذة للمشروعات أولاً بأول، مضيفاً أن المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة ستضم كيانات صناعية كبيرة، وتشهد حالياً إقبالاً من المستثمرين والراغبين في إنشاء مصانع جديدة، بالتعاون الكامل مع مسئولي وزارة الصناعة.

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، ومسئولو الجهاز، عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة غرب المطار، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز في المشروعات.

شملت جولة رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، ومرافقيه، تفقد عددٍ من الوحدات نموذج ٩٠ متراً بالمرحلتين الخامسة والسادسة من المبادرة، حيث تم وجارٍ تنفيذ ٩٠ ألف وحدة سكنية على 3 مراحل بقطاعات (أ - ب - ج) بمنطقة غرب المطار على مساحة 3 آلاف فدان، كما تابع أعمال الزراعة وتخطيط الشوارع وتنسيق الموقع العام.

وعقد المهندس محمد عبدالمقصود، اجتماعاً موسعاً مع الشركات المنفذة وجهات الإشراف والإدارات التنفيذية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات ترفيق أراضي المنطقة الصناعية الجديدة، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من المستثمرين والراغبين في إنشاء مصانع جديدة.

وطالب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، الشركات المنفذة بزيادة عدد العمالة بالمشروعات ودفع معدلات التنفيذ وزيادة نسب الإنجاز، مع الالتزام بجودة المواصفات القياسية.

وأشار المهندس محمد عبدالمقصود، إلى أن الزيارات والاجتماعات يتم إجراؤها  وفقاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لدفع معدلات الأعمال والمتابعة الميدانية والدقيقة للمشروعات القومية بالمدن الجديدة.

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مدينة 6 أكتوبر ,المبادرة الرئاسية حياة كريمة المجتمعات العمرانية شريف الشربيني أكتوبر الجديدة