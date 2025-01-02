خالد أبو الوفا ينقب عن المواهب في مراكز شباب سوهاج

قرر خالد أبو الوفا، رئيس مجلس إدارة مركز شباب سوهاج، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية رعاية اللاعبين الموهوبين في مراكز الشباب بمحافظة سوهاج فى إطار برنامج طموح للتنقيب عن أفضل المواهب في الصعيد تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية.

ويقوم أبو الوفا بزيارة مراكز الشباب وبحضور لجنة فنية من لاعبي الكرة السابقين بسوهاج لاختيار أفضل اللاعبين ودعمها بكافة الإمكانيات لتسهيل ممارسة كرة القدم واكتشاف ورعاية الموهوبين داخل مراكز الشباب ومنحهم فرصة المشاركة في الدوريات المحلية المختلفة.

وجاءت فكرة خالد أبو الوفا في إطار دوره المجتمعي وحرصه على مساعدة واكتشاف المواهب في القرى والمراكز محدودة الإمكانيات، خاصة بعد أن أعاد تطوير مركز شباب الساحة بسوهاج وتوافر البنية التحتية لإطلاق مبادرته الكروية.

ويسعى رئيس مركز شباب سوهاج إلى تطوير المنظومة الكروية بشكل حديث يسهل على المواهب من أبناء المحافظة تحقيق أحلامهم وطموحاتهم المستقبلية.